Geldboete voor rijden onder invloed 14 maart 2018

De 26-jarige S.V.C. uit Wilrijk kreeg een geldboete van 1.600 euro waarvan een vierde met uitstel en een maand rijverbod omdat ze in april van vorig jaar onder invloed gepakt werd tijdens een routinecontrole in Antwerpen. Bovendien kon ze haar rijbewijs niet voorleggen op dat moment. De vrouw had geen alcohol gedronken maar er zaten wel amfetamines in haar bloed, ze gaf toe dat ze enkele dagen eerder speed had genomen op een feestje. "Daarbij wist ze ook te vertellen dat ze regelmatig slaapmiddelen gebruikt en antidepressiva neemt, op die jonge leeftijd al", benadrukte het openbaar ministerie. "Die cocktail is te gevaarlijk om zich op de weg te begeven, ik vraag me af of die vrouw nog geschikt is om te rijden." (BSB)