Gekende winkeldieven gepakt op Meir Sander Bral

23 januari 2019

Een burgerpatrouille van de lokale politie die toezicht houdt op de winkelassen in het stadscentrum merkte dinsdagnamiddag verdacht gedrag op van een koppel op de Meir. Ze hielden in verschillende winkels het personeel in de gaten en pasten telkens verschillende kledingstukken zonder iets te kopen. Na discreet toezicht te houden, gingen de inspecteurs over tot een controle. Ze troffen kledingstukken uit verschillende winkels waar de beveiliging van verwijderd was. Beide verdachten werden gearresteerd en overgebracht naar het politiekantoor van de Oudaan voor verder onderzoek. Zowel de 34-jarige man als de 22-jarige vrouw waren gekend voor tal van feiten van diefstal en drugs. De man had bovendien nog probatiemaatregelen op zijn naam.