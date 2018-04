Gekende winkeldief stopt parfum in zijn broek 19 april 2018

02u37 0

In een warenhuis op de Meir konden leden van het wijkonderzoeksteam West van de Antwerpse lokale politie woensdagmiddag tijdens een patrouille een winkeldief op heterdaad betrappen.





De verdachte had twee flessen parfum in zijn broek gestoken en verliet de winkel zonder te betalen. De politie arresteerde de man bij het buitenkomen en kon de gestolen goederen recupereren. Na controle bleek de man bekend te zijn voor gelijkaardige feiten en bleek hij ook nog onderhevig te zijn aan probatievoorwaarden. Deze werden door het plegen van de winkeldiefstal geschonden. Ook hier werd een proces-verbaal voor opgesteld. (BSB)