Gekende inbrekers opnieuw betrapt Sander Bral

07 januari 2019

De lokale politie werd in de nacht van zondag op maandag verwittigd voor een inbraak op de Plantinkaai. Het snelleresponsteam werd aangestuurd en stelde vast dat de toegangsdeur was opengebroken. In het pand werden twee personen met een zaklamp aangetroffen. Ze werden meteen geboeid. De mannen waren in het bezit een koevoet, schroevendraaiers, een beitel en werkhandschoenen. Beide verdachten bleken gekend voor verschillende feiten en waren vrij onder voorwaarden. De verdachten worden allebei voorgeleid bij de onderzoeksrechter.