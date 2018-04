Gekende dief slaat opnieuw toe 28 april 2018

02u41 0

In de Leysstraat herkende een voetpatrouille van de Antwerpse politie donderdagnamiddag een 21-jarige die verdacht werd van eerdere feiten van diefstal in een grootwarenhuis.





De verdachte was in het gezelschap van een andere man en omdat ze zich nerveus gedroegen, besloot de politie hen te achtervolgen. Wanneer ze één van de verdachten aanhielden, zette zijn compagnon het op een lopen. De gevatte verdachte werd gefouilleerd maar dit leverde niets op. De inspecteurs die de gevluchte dief achterna waren gegaan, zagen hem twee parfumflesjes onder een geparkeerde auto gooien maar ze konden de verdachte niet meer vatten. De dieven bleken gestolen te hebben uit twee verschillende parfumeriewinkels.





In één van de zaken was op de camerabeelden te zien hoe het tweetal drie flesjes had meegenomen zonder te betalen. De gevatte verdachte werd gearresteerd en overgebracht naar het cellencomplex op de Noorderlaan. (BSB)