Gekende dief op heterdaad betrapt

Een getuige betrapte dinsdagavond een dief die was binnen gedrongen in een auto aan de Appelmansstraat. Hij belde naar de politie en kon de verdachte volgen tot aan de Maria-Theresialei. Daar kon hij hem staande houden. De eigenaar van de auto kwam ter plaatse en deelde mee dat er niets gestolen was uit de wagen. De verdachte van 35 jaar stond wel gekend voor illegaliteit en zware diefstal. Hij werd gearresteerd en overgebracht naar het politiekantoor op de Noorderlaan. Er zijn aanwijzingen dat de dief niet alleen handelde omdat hij een fiets bij zich had en dat die ineens verdwenen was toen de politie deze op slot wilde doen. (BSB)