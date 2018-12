Gekende dief breekt in op school Sander Bral

04 december 2018

14u39 0

Een buurman van een school op de VIIde-Olympiadelaan op het Kiel verwittigde maandagavond de politie toen hij een verdacht persoon opmerkte op de terreinen van de school. De verdachte werd door het snelleresponsteam van de lokale politie aangetroffen en gevat in de Kampioenenstraat. In de sporthal waren nog activiteiten bezig. De sporters vertelden de politie dat de verdachte man plots de deur van de sporthal opende, maar het snel op een lopen zette. Aan één van de buitendeuren van het schoolgebouw werden ook sporen van braak vastgesteld. De verdachte van negentien jaar was gekend voor verschillende feiten van diefstal en werd gearresteerd met het oog op een voorleiding.