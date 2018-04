Gekapte platanen krijgen tweede leven STADSHOUT MAAKT MEUBELS OF SPEELGOED VAN BOMEN VAN LEIEN JONATHAN BERNAERTS

27 april 2018

02u43 0 Antwerpen De kap van de platanen langs de Leien zorgde vorig jaar voor veel commotie. Het project Stadshout gunt 100 bomen nu een tweede leven in de vorm van een meubel, speelgoed of muziekinstrumenten. "Van wat onvermijdelijk bleek, maken we toch een positief verhaal."

Het oog van meubelmaker en ontwerper Sam Ponette (35) viel vorig jaar op de kaalslag langs de leien, die nodig was voor de werken aan de Noorderlijn. Honderden platanen zouden versnipperd worden en hervormd tot houtpellets, een vorm van biobrandstof.





Sam Ponette en zijn kompaan Michiel van Hove (30) bedachten een ecologische oplossing, die ook de buurtbewoners van de Italiëlei zou bekoren: ze kochten honderd bomen op en lanceerden - met de hulp van houtverwerkingsbedrijf Bosq in Mechelen en Natuur- en Landschapszorg (Natuurpunt) - het project Stadshout. Hun ambitie? Het hout een nieuwe bestemming geven.





"Momenteel worden de gekapte bomen verzaagd in de zagerij van Natuurpunt in Ekeren", vertelt Ponette. "Nadien zullen de platanen van de Leien te koop aangeboden worden als bijvoorbeeld speelgoed, een snijplank, een lamp, een desk organiser of een tafel. In elk ontwerp zal een subtiele hint zitten naar de A van Antwerpen. Er gaan trouwens ook enkele stammen naar een instrumentenbouwer, die er gitaren of violen van wil maken."





Opvallend: wie bij Stadshout een object koopt, zal exact weten van welke plataan het afkomstig is. "Er zal een certificaat aan hangen met het nummer van het huis waar de boom voor stond. Zeker interessant voor buurtbewoners die een emotionele band met de gekapte bomen hadden."





Op de afgewerkte producten van Stadshout is het nog eventjes wachten. Ponette: "Op dit moment is de helft van de platanen droog en zijn we klaar om de eerste objecten van de collectie te produceren. Vanaf mei starten we met de eerste prototypes van elk object. In de zomermaanden zullen we een voorverkoop starten via onze website. Na de zomer staan enkele pop-up stores op de planning binnen en buiten de stadskern."





Bijenkasten

De opbrengst wordt in de eerste plaats terug in Stadshout gepompt. Maar de bezielers van het project beloven in de toekomst ook andere 'duurzame initiatieven' een duwtje in de rug geven. "We bekijken momenteel verschillende opties. Mogelijk stoppen we geld in bijenkasten in de stad of helpen we Natuurpunt bij de aankoop van grond om bomen op te planten."





Ponette wil ook nog duidelijk in de verf zetten dat ze "niemand willen aanmoedigen om bomen te kappen, zodat Stadshout er iets moois van kan maken". "Integendeel, het liefst zien we zoveel mogelijk groen, en zeker in de stad. Maar als de kap écht onvermijdelijk blijkt, hopen we dat men voortaan aan Stadshout denkt."





Geïnteresseerden in de planken of in de collectie wenden zich best tot de website stadshout.be.