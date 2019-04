Gekantelde vrachtwagen op A12: afrit Rupel-Kanaalzone volledig versperd Marc De Roeck HAA

10 april 2019

13u33

Bron: Eigen berichtgeving 0 Antwerpen Op de A12 richting Antwerpen is de afrit Rupel-Kanaalzone volledig versperd na een ongeval met een vrachtwagen. De trucker raakte gewond en is naar het ziekenhuis overgebracht.

De vrachtwagenchauffeur botste links op de betonnen vangrail, waarna hij de controle over het stuur verloor en rechts in de berm kantelde. Tijdens de crash raakte een verlichtingspaal vernield en scheurde de brandstoftank van de truck. Als gevolg van het ongeluk is de afrit volledig versperd. De takelingswerken zullen nog een tijd duren.

De vrachtwagenchauffeur raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Het is nog niet duidelijk hoe erg hij eraan toe is.