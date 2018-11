Geitencorrida toe aan 55ste editie Redactie

Op zondag 9 december is de Wilrijkse Geitencorrida al aan zijn 55ste editie toe. Naar goede gewoonte kunnen jonge en volwassen lopers zich tijdens het kerstmarktweekend uitleven op een stratenparcours in het centrum van het geitendistrict. De loopafstanden variëren tussen 400 meter en 7,5 kilometer. Voor ieder wat wils dus. Om 14.30 uur start de Geitencorrida met een wedstrijd van 400 meter voor de allerkleinsten. En om 15 uur is het aan de jongeren vanaf 13 jaar en de volwassenen voor het betere loopwerk. Zij kunnen kiezen tussen 4,5 of 7,5 kilometer. Kinderen tot en met 12 jaar lopen gratis in de Geitencorrida. Jongeren en volwassenen betalen 5 euro vooraf of 7 euro ter plaatse. Meer info over de inschrijvingen via www.wilrijk.be