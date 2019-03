Gegidste wandeling over bijen in de stad BJS

26 maart 2019

15u33 0

Hoe kan je verschillende soorten bijen herkennen? Waarom hebben honingbijen, solitaire bijen en hommels het moeilijk om te overleven? En wat kan jij eraan kan doen? Wie wil bijleren over de wonderlijke wereld van de bijen moet zich op zondag 14 april 2019 om 14 uur naar de ingang van het provinciaal domein Hof van Leysen in de Markgravelei in Antwerpen reppen. Daar begint een gratis gegidste wandeling onder leiding van natuurgids Ludwig Van den Eynde.