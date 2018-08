Geen wegwerpbekers op Bollekesfeesten STAD KOOPT 150.000 HERBRUIKBARE EXEMPLAREN DAVID ACKE

17 augustus 2018

02u30 0 Antwerpen De Bollekesfeesten van komend weekend werken voor het eerst uitsluitend met herbruikbare bekers. De stad kocht 150.000 wijn- en frisdrankbekers. Brouwerij De Koninck voorziet zelf ook 20.000 herbruikbare exemplaren voor Bollekes en Duvel. In de toekomst wil de stad verenigingen stimuleren geen wegwerpbekers meer te gebruiken.

Tijdens de Bollekesfeesten dit weekend wordt voor de eerste keer uitsluitend gewerkt met herbruikbare bekers. De stad kocht 150.000 herbruikbare bekers aan die voor de eerste keer zullen ingezet worden tijdens de Bollekesfeesten. De bezoekers krijgen per drankje een propere beker. De afwas gebeurt (integraal op het einde) bij de firma Ecocup, waar de bekers ook zullen gestockeerd worden. Brouwerij De Koninck voorziet zelf ook 20.000 herbruikbare bekers voor Duvels en Bollekes. Deze bekers zullen door de uitbater van de bars ter plaatse worden afgewassen.





Caroline Bastiaens, schepen voor Stads- en Buurtonderhoud: "We willen de afvalberg van de Bollekesfeesten dit jaar tot een minimum beperken. Daarom worden alle dranken op het feest geschonken in herbruikbare bekers. De stad kocht 150.000 herbruikbare bekers aan die onbreekbaar, vormvast en hittebestendig zijn. Daarna zullen deze bekers vanaf dit najaar en na evaluatie van het systeem ook op andere evenementen gebruikt worden en zo bannen we plastic wegwerpbekers definitief op alle evenementen in onze stad."





Twee euro waarborg

De bezoeker betaalt voor het gebruik van een van de bekers een waarborg van 2 euro. De gebruikte beker kan de bezoeker op elk plein van de Bollekesfeesten terug inwisselen.





Horeca

Tegelijk werkt de stad ook samen met horeca in de omgeving van het evenement in de strijd tegen wegwerpbekers. "Wanneer cafés of restaurants een vergunning voor een evenemententerras aangevraagd hebben bij de stad, is het gebruik van plastic wegwerpbekers strikt verboden in de toekomst. Het staat horecaondernemers vrij om met eigen herbruikbare bekers te werken of gebruik te maken van de aangekochte gepersonaliseerde herbruikbare bekers van de stad", aldus de schepen. Hiervoor ondertekenen ze een contract met de stad. Of de verenigingen voor het lenen van de bekers moeten betalen, zal nog bekeken worden. "Als we een vergoeding vragen, zal dat zeker in verhouding zijn. Het is niet de bedoeling dat een vereniging zich blauw betaalt aan onze bekers."





Het systeem van de herbruikbare bekers zal na de Bollekesfeesten geëvalueerd worden. Ondertussen hebben de organisatoren van de Belgian Skate League Antwerpen, Students on Stage en Race for the Cure ook al toegezegd om herbruikbare bekers te gebruiken.