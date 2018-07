Geen waterproblemen voor Antwerpse daklozen 18 juli 2018

De daklozenorganisatie Samusocial roept in Brussel op om de daklozenorganisatie te sponsoren, zodat ze water kunnen kopen. Zo dreigen de daklozen door het schaamteloze gegraai door de voormalige top van Samuscial letterlijk droog te vallen. Ze hebben geen geld meer om 15.000 flesjes water te kopen.





Probleem opgelost

"In Antwerpen zal het zo geen vaart lopen, dat kan ook niet", meent de stad. "Wij hebben dat probleem structureel opgelost. Hier is er geen waterpatrouille omdat het niet nodig is", zegt schepen van Sociale Zaken Fons Duchateau. "Iedere dakloze kan terecht in de inloopcentra, waar ze zich een hele dag door kunnen douchen en drinkwaterflessen vullen. Ook met CAW en Kamiano aan de Groenplaats zijn er samenwerkingsakkoorden die de daklozen van genoeg water en eten voorzien". De daklozen lopen in de zomer minder aan bij de centra, doordat er voor hen een zomerterras geopend is, vlak aan de Free Clinic aan Spoor Oost.





(DILA)