Geen wafel en burger, maar een Wurger KAREN OPENT NIEUW VEGGIE LUNCHRESTAURANT MET DOCHTERS PHILIPPE TRUYTS

13 april 2018

02u37 0 Antwerpen Stel: je hebt zin in een wafel of een burger, maar je zoekt een gezond veggie alternatief. Daar begon het verhaal van Karen Wellens (47). Met haar dochters Louise (23) en Fauve (22) bedacht ze de 'Wurger': hét concept van B-NUT, een nieuw lunchrestaurant in hartje Antwerpen.

Een droom moet rijpen. Karen Wellens is getrouwd met muziekproducer Serge Ramaekers. Hij was de man achter de Confetti's, die eind jaren tachtig wereldberoemd waren in Brasschaat en ver daarbuiten. Karen werkte mee in Ramaekers' bedrijf, maar de kookmicrobe liet haar niet los. "Af en toe zorgde ik wel eens voor catering. Met een vriendin ging ik een opleiding volgen aan de PIVA. Op een dag zag ik online een foodtruck staan. Ik vroeg mijn dochters wat ze ervan zouden vinden om die achter onze Landrover Defender te hangen. Via een vriend tikten we een betere caravan op de kop. En we begonnen te zoeken naar recepten om op festivals en markten te scoren."





"Toen we 'Wafeltjes van ons Bomma' op de Antwerpse markt zagen, gingen we experimenteren. We wilden iets origineels, gezond en biologisch. Quinoa bleek te hard, we kwamen uit bij speltmeel én bij butternut, dé Rolls Royce onder de pompoenen. Daarmee kon je heerlijke wafeltjes maken. En daar kwam dan een burger tussen. Die maakten we eerste zelf, nu besteden we ze uit aan The Bio Veggie Company."





Foodtruck

Het succes kwam snel. Karen, Louise en Fauve vierden de 'geboorte' van hun foodtruck Oscar op Convoi, het containerdorp op het Eilandje. "Bloggers begonnen Wurgers te posten. Na een tijdje dacht ik: waarom geen vaste plek, ergens in de stad?", vertelt Karen. "Dan hoefden mensen niet naar een festival of een markt om een Wurger te eten. Ik was meteen dolverliefd op dit pand in de Leeuwenstraat, maar we zouden sowieso ook met de foodtruck verdergaan." De dames kenden nog een meevaller: boven het restaurant liggen twee gerenoveerde appartementen. "We moesten ze enkel nog wat decoreren en inrichten. We verhuren ze nu aan toeristen. In het weekend geven we er een ontbijt bij."





Eigen verhaal

B-NUT heeft iets van de ongedwongenheid van een foodtruck. De 'Wurgers' kan je in een zevental varianten - onder meer kip, kaas, spinazie - bestellen. Telkens komt daar een mooi afgewerkte garnituur van groenten en sausjes bij. Voor de 'kleine honger' kun je ook een 'taffle' nemen: een wafeltje als toast gebruikt en een topping zoals makreel of hummus. Vind je dat allemaal té gewaagd, dan zijn er nog altijd salades, soep en dessert. Voor elk product - ook de drank - gingen Karen, Louise en Fauve op zoek naar een eigen verhaal. "We hebben er al fans van naast de deur bij", lacht Karen. "Heel 't Fornuis kwam hier binnenvallen. Ze vonden het top." De lat ligt hoog. "We willen dit graag uitbouwen tot een keten", besluit Karen. www.b-nut.com