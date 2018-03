Geen verrassingen top 3 CD&V 03 maart 2018

02u41 0 Antwerpen Wat in de sterren, en ook in de kranten al geschreven stond, werd gisteren door lijsttrekker Kris Peeters bevestigd: Caroline Bastiaens (41) en Nahima Lanjri (50) vervolledigen de top 3 van de kieslijst. Wie er op de vierde, vijfde en laatste plaats komt, wordt pas over enkele weken bekend gemaakt.

Zittend schepen voor CD&V Caroline Bastiaens gaat uiteraard opnieuw voor een schepenambt. "Alles behalve financiën, dat is niet mijn sterkste kant", klinkt het. En Met Nahima Lanjri, die ondertussen al 25 jaar in de Antwerpse politiek zit en ook in de senaat zetelt, trekt de partij ook de kaart van de ervaring. "Het is mooi meegenomen dat het twee vrouwen zijn maar het zijn vooral twee sterke, ervaren kandidaten", zegt Peeters.





Opvallend, de tweede CD&V-schepen Marc Van Peel was gisteren nergens te bespeuren. Nochtans wordt hij getipt als dé gedoodverfde lijstduwer. "De rest van de lijst zullen we de komende weken nog bekend maken." (NBA)