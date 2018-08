Geen trams richting Melkmarkt dit weekend 04 augustus 2018

De aannemer werkt dit weekend de klok rond aan de tramsporen op de Kipdorpbrug en de Franklin Rooseveltplaats. De oude tramsporen worden verwijderd en de nieuwe sporen worden aangelegd. Tijdens de werken is er geen tramverkeer naar de Melkmarkt mogelijk. "Vanaf vrijdag 22 uur werkt de aannemer de klok rond", klinkt het bij Noorderlijn. "Dan worden de oude sporen uitgebroken. We verwachten hierbij zware geluidshinder. Zaterdag start de opbouw van de nieuwe sporen. In de loop van zondag wordt de bovenleiding geïnstalleerd. Als alles volgens planning verloopt zijn de werken maandagochtend afgerond. Vanaf dan rijden de trams over de nieuwe sporen en kunt u opnieuw de tram nemen richting Melkmarkt."





De trams 11, 12 en 24 hebben ganse weekend hun eindhalte aan het Astridplein. (BJS)