Geen stormloop op eerste solden Foto De Scheirder Britt Van Eerdewegh en Charlotte Van Raemdonck. Antwerpen Een mooie eerste soldendag, althans voor een dag in de week. Dat is de conclusie na de eerste winterse kortingdag.

De parkings aan de Meir en omgeving mochten dan wel al rond 13 uur eivol staan, in de kleinere winkelstraten zoals de Wilde Zee bleef de soldendrukte beperkt. "Tot hiertoe is het niet zo vet", zegt Martine Van Rymenant, verkoopster van sierradenwinkel Tequila in de Schrijnwerkersstraat. "Er is genoeg volk op de been, maar de verkoop topt nog niet. We merken de keiharde concurrentie van de online shops. Vorig jaar hadden we een betere eerste soldendag. Nochtans kan je hier al mooie kortingen scoren tot 30 procent op sjaals en handtassen."





Minder omzet

Uit een rondvraag bij enkele honderden winkeliers van de Mode Unie blijkt dat ongeveer een derde van hen een lagere omzet verwacht dan de soldenperiode van vorig jaar. Vorig jaar nam de omzet tijdens de wintersolden nog toe met 1 procent. Veel winkels voelen zich ook genoodzaakt om hogere kortingen te geven, wat de daling van de omzet in de hand werkt. Er liggen ook nog best veel winterstuks op de plank door de hoge temperaturen de afgelopen maanden. De shoppers doen er hun voordeel mee. "Ik kocht niet één maar twee jassen bij Zara: eentje aan 50 procent en de tweede aan 40 procent korting", zegt Britt Van Eerdewegh. "Voor mij pasten twee kleedjes van 17 euro en schoenen aan de helft van de prijs perfect in mijn budget", zegt vriendin Charlotte Van Raemdonck. (DILA)