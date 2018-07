Geen statiegeld: Philip Heylen zwaar ontgoocheld 24 juli 2018

Philip Heylen (CD&V), voorzitter van ISVAG en voormalig schepen van Leefmilieu, is ontgoocheld dat er geen statiegeld op blikjes en plastic flesjes komt.





"De verpakkingsindustrie krijgt een zoveelste kans, meer dan welke student ook, maar zal wéér niets doen tegen 2023. Dit is zo jammer. We stonden nochtans dicht bij een oplossing."





De Vlaamse regering keurde dit weekend een afvalplan goed. Zónder dat waar Philip Heylen al járen voor pleit: statiegeld. Hij liet het daaraan verbonden zwerfvuil tellen. "Aan minister Joke Schauvliege (CD&V) ligt het niet. Haar plan was evenwichtig. Haar verdienste is dat ze alles heeft laten onderzoeken. Dat er nu een verbod op wegwerpzakjes komt, is goed. Maar het is spijtig dat een maatregel als statiegeld die tot minder zwerfvuil op straat zou leiden, niet wordt doorgeduwd omdat N-VA en Open Vld intern totaal verdeeld zijn." (PHT)