Geen plaats in instelling en dus mag jong boefje naar huis 24 maart 2018

Twee minderjarige criminelen zijn de afgelopen week door de jeugdrechter geplaatst in Everberg, maar telkens werden ze vrijgelaten. Een 17-jarige jongen werd voorgeleid op 13 maart voor drugsfeiten. Hij werd geplaatst in Everberg, maar die beslissing werd onuitvoerbaar verklaard wegens geen plaats. Hij moest zich op 19 maart opnieuw aanbieden in de hoop dat er dan wel plaats zou zijn. Op 18 maart werd de jongere op heterdaad betrapt bij een diefstal met braak. De jeugdrechter besliste opnieuw dat de minderjarige naar Everberg moest. Hij kon er uiteindelijk op 20 maart terecht. Op 22 maart werd een 17-jarige jongere op verdenking van een gewapende overval op een apotheek in Hoboken voor de jeugdrechter geleid door het parket. Hij had enkele honderden euro's buitgemaakt. De jeugdrechter besliste om hem toe te vertrouwen aan Everberg, maar opnieuw was er geen plaats. Hij werd uiteindelijk na een nachtje in de cel zelfs naar huis gestuurd. "We konden niet anders dan hem naar huis te laten gaan ook al is er een enorme kans op recidive", klinkt het bij Lente Jespers, woordvoerster van het parket in Antwerpen. "We betreuren dit echt. Het gaat om jongeren die verdacht worden van ernstige feiten. Criminele feiten waar celstraffen opstaan van vijf jaar of meer én die al een héél lang traject in de jeugdhulpverlening achter de rug hebben." (VTT)