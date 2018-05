Geen nachtje door meer in cafés rond Mechelseplein 15 mei 2018

03u23 0

Een vijftal cafés aan het Mechelseplein, de Sint-Jorispoort en de Leopoldplaats hebben beslist om vrijdag- en zaterdagnacht voortaan om 4 uur alle muziek stil te leggen. Een half uur later zouden de deuren dan sluiten.





De omgeving van het Mechelseplein is een levendige uitgaansplek. In enkele cafés kun je (bijna) nachtje door doen: De Pallieter, Korsakov, Barbossa, Izzy Maze en Hypothalamus. De jongste tijd kwamen er klachten van buurtbewoners. "Dat ging vooral over lawaai en sluikstort. De politie, de buurtregisseur en horecamanager zijn ermee aan de slag gegaan", zegt Johan Vermant, woordvoerder van burgemeester Bart De Wever (N-VA). "En de samenwerking met de buurt verliep positief. We legden zelf niets op: de cafés stelden zelf een sluitingsuur voor. De politie is gevraagd om een oogje in het zeil te houden."





"Ach, voor ons verandert er eigenlijk niets. We sloten al om 4 uur", klinkt het bij café Korsakov. De uitbater van Izzy Maze is er niet zo blij mee. "Wij hebben er een bruisende buurt van gemaakt. We zullen zien welk effect de vroegere sluiting heeft. Toch is het te vroeg om conclusies te trekken." (PHT)