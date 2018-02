Geen lijntje coke maar paprikapoeder GROENTECHEF BOUWT FEESTJE MET SUPERFOODS EN SAPJES NINA BERNAERTS

14 februari 2018

02u43 0 Antwerpen Geen shot tequila maar bietensap, geen lijn coke maar paprikapoeder. Rootz wil dat feestgangers niet langer hun energie halen uit drank en drugs maar wel uit superfoods en sapjes. Groentechef Seppe Nobels serveert zijn heerlijke bereidingen terwijl de bonkende beats van Claptone door de boxen knallen.

Als het aan de organisatoren van Dystopia ligt, dan heb je voortaan geen drank of drugs meer nodig om de hele avond te feesten. Zij schakelen groentechef Seppe Nobels (Graanmarkt 13) in om de meest energierijke hapjes en drankjes te voorzien. "Er zijn vijf gangen met telkens één superfood zoals tarwegras, rode biet, waterkers, postelein en ook hennep. Dat laatste is echt bezig aan een opmars, ik ben niet de eerste chef die er mee experimenteert. Het is een enorme interessant, bitterzoet product vol ijzer en mineralen. Postelein heeft dan weer meer omega 3 dan vis. Bij elk gerecht worden ook alcoholvrije drankjes geserveerd zoals een sapje van blauwe bessen, rode biet en dennennaalden. Heel speciaal maar heel lekker", verzekert Nobels. En wie twijfelt aan de kracht van groenten moet het maar aan wielrenners vragen, zij mogen zelfs geen rode biet eten voor een wedstrijd vanwege de prestatieverhogende krachten.





Nobels wil echt een nieuwe wind laten waaien door het uitgaansleven. "15 jaar geleden gingen de mensen feesten en reden ze daarna naar huis. Die tijden zijn écht voorbij. Wij willen een gezond alternatief bieden waar je een hele nacht kan feesten maar daarom niet in een verdovende roes zit. Zo kan je je tenminste de dag nadien nog alles herinneren."





Club Ampère

Komende vrijdag zullen ze het nieuwe concept, Rootz, voor het eerst testen bij een select publiek van 100 man in club Ampère. "Dystopia heeft geen drugsprobleem maar op elk festival wordt er drugs genomen. We zullen dat er misschien nooit uitkrijgen, ondanks de controles op en rond het festival. We willen onze bezoekers dus zelf een alternatief bieden, een ander soort roesmiddel zeg maar," vertelt organisator Tim Van Mierlo.





Hij kijkt hiervoor naar de gezondheidsrages die vanuit Amerika overgewaaid is. "Daar zijn ze ook bezig met onder andere die 'morning raves'. Alleen zie ik dat bij ons nog niet meteen aanslaan. We houden het dus op een nachtfeest met lekker en gezond eten."





De organisatie zegt ook dat ze zich willen onderscheiden van de andere festivals. Rootz is een voorsmaakje van wat Dystopia deze zomer in Borsbeek wil brengen, als een soort amuse. "Met Rootz willen we Dystopia ook weer in de kijker zetten. De festivalzomer zit propvol festivals en het is steeds moeilijker om het verschil te maken. Je moet echt opvallen."





Als het aanslaat, wil de organisatie de mix van beloftevol keukengeweld en gevestigde dj's in heel Vlaanderen aanbieden.