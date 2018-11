Geen les vandaag want... docenten zitten al 48 uur vast op luchthaven Tel Aviv David Acke

06 november 2018

12u00 1 Antwerpen Al sinds zondag zitten twaalf lectoren van de AP Hogeschool vast op de luchthaven van Tel Aviv in Israël. Het toestel van Brussel Airlines dat hen naar huis moest vliegen, bleek defect. Volgens de gestrande reizigers verloopt de communicatie met de vliegtuigmaatschappij erg stroef. Een aantal lessen zijn niet kunnen doorgaan.

Twaalf lectoren van de AP Hogeschool Antwerpen zitten al sinds zondag vast in Tel Aviv na een vakantietrip onder collega’s. Toen ze zondag op het vliegtuig zaten, klaar om te vertrekken, bleek het toestel defect en moesten ze opnieuw van het vliegtuig. De groep nam contact op met Brussels Airlines voor meer duidelijkheid maar de communicatie verloopt erg moeizaam volgens Jani Verheyden, dochter van Inge Van de Venne die vastzit in Tel Aviv. “Zondagavond kregen mijn mama en haar collega’s een hotel toegewezen en gisteren moesten ze zich opnieuw melden in de luchthaven. De bagage werd ingecheckt maar ook nu bleek het vliegtuig niet in orde”, vertelt Jani. De gestrande reizigers moesten terug naar hun hotel. Het contact met haar moeder verloopt vooral via sociale media want telefonisch contact opnemen is moeilijk door de slechte verbinden.

Het laatste wat Jani vernam van haar moeder, is dat zij vanavond normaal thuis zou zijn. “De mensen worden verdeeld over verschillende vliegtuigen die allemaal op een ander tijdstip vertrekken. Het is er erg chaotisch en koppels en vrienden worden op andere vliegtuigen gezet. Bovendien zijn we van niets nog zeker. Pas als het vliegtuig van de grond is, zullen we gerust zijn”, aldus de dochter. Volgens Brussels Airlines situeert het defect zich aan de weerradar en duurt de reparatie iets langer dan aanvankelijk gedacht.

Ondertussen bevestigt docent Inge Van De Venne dat de meesten een vlucht toegewezen hebben gekregen. “Bijna iedereen is ondertussen zeker van een vlucht, al vertrekken we wel allemaal op een ander tijdstip en naar een andere bestemming. Sommigen vliegen naar Brussel, anderen via Rome, Wenen, Frankfurt en Istanbul.” De groep is vooral boos omdat Brussels Airlines beweert dat ze zondag al een voorstel hadden gedaan om een andere vlucht te nemen. “Van onze groep kon één koppel zondag weg maar voor de rest ons was er geen oplossing.”

Het gaat om docenten van de opleiding Journalistiek en Communicatie die een reisje hadden geboekt tijdens de herfstvakantie. Enkele van hen moesten normaal gisteren al terug voor de klas staan. “Een aantal lessen zijn niet kunnen doorgaan. De studenten werden op tijd verwittigd. Die lessen zullen op een later tijdstip ingehaald worden in samenspraak met de studenten en de docenten. Al bij al is de hinder beperkt,” vertelt Maïté Spaenjers van de AP Hogeschool.