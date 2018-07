Geen huldiging Duivels in 't Stad 14 juli 2018

02u23 0

De Rode Duivels zullen niet gehuldigd worden in Antwerpen. Dat bleek logistiek gezien niet mogelijk. Deze namiddag om 16 uur spelen de Duivels om de derde plaats tegen Engeland. Nadien vertrekken ze meteen richting België want zondag worden ze gehuldigd op de Grote Markt in Brussel. Nadien vertrekken ze allemaal op een welverdiende vakantie. Een ommetje richting Antwerpen zit er dus niet in. Het Antwerps stadsbestuur had contact met de Belgische voetbalbond over de kwestie maar kreeg een negatief antwoord. Ook een Antwerpse delegatie in de Belgische kern zal niet speciaal afzakken naar de stad. (ADA)