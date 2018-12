Geen extra maatregelen op kerstmarkt na aanslag in Straatsburg BJS ADA

12 december 2018

12u01 4

Antwerpen rouwt mee met de slachtoffers van de aanslag in Straatsburg en besliste daarom om de komende dagen de Franse vlag te projecteren op het MAS. Extra veiligheidsmaatregelen op de kerstmarkt in het centrum van Antwerpen komen er (voorlopig) niet.

De lokale politie van Antwerpen zegt pas extra maatregelen te ondernemen als dat advies wordt gegeven vanuit Brussel. “Uiteraard zijn er al veiligheidsmaatregelen genomen op basis van een risicoanalyse van de voorbije jaren. Maar op dit moment worden er geen extra maatregelen genomen naar aanleiding van het incident in Frankrijk. Over de huidige maatregelen kan ik uiteraard niets vertellen”, zegt Wouter Bruyns van de lokale politie.

Franse vlag op het MAS

Uit solidariteit met de slachtoffers van de aanslag die dinsdagavond in het Franse Straatsburg werd gepleegd, zal de stad Antwerpen het MAS zowel vanavond als donderdag- en vrijdagavond van 18 tot 24 uur uitlichten in de Franse vlag. Bovendien wordt de officiële bevlagging aan de gevel van het stadhuis gedurende drie dagen halfstok gehangen.

In november 2015 werd het MAS ook al eens uitgelicht in de Franse vlag. Dat gebeurde toen uit medeleven met de slachtoffers van de aanslagen in Parijs.