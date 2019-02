Geen DNA van Pierret op laarzen van vermoorde Sally Van Hecke Patrick Lefelon

28 februari 2019

08u48 0 Antwerpen Nieuw Nederlands onderzoek heeft aangetoond dat op de laarzen van de vermoorde Sally Van Hecke geen DNA-sporen van seriemoordenaar Claudy Pierret (70) zijn aangetroffen. Het onderzoek was besteld door het Antwerpse gerecht om een doorbraak te forceren in de onopgehelderde moord uit 1996.

De programmamakers van het VTM-programma ‘Cold Case’ beweerden dat er van minstens vier personen DNA was gevonden op de rijlaarzen: van twee onbekende mensen, van Sally zelf en van Claudy Pierret. Het Nederlandse onderzoeksbureau moest die DNA-analyse verfijnen.



Het rapport van de Nederlanders is klaar, maar nog niet officieel ingediend bij de Antwerpse onderzoeksrechter.

De resultaten zijn volgens bronnen dicht bij het onderzoek wel duidelijk. Er is geen DNA van Claudy Pierret gevonden.



Het Antwerpse parket geeft geen commentaar. Na de eerdere onthullingen van ‘Cold Case’ reageerde het Antwerpse parket wel. “De bewering dat DNA-sporen van Claudy Pierret zijn aangetroffen op de laarzen van het slachtoffer, is manifest onjuist. Het openbaar ministerie is zeer bezorgd over de foutieve berichtgeving.”

De laarzen kunnen een belangrijk bewijsstuk zijn. De speurders gaan ervan uit dat de moordenaar het lichaam van Sally bij de enkels vastgreep en het zo in het riet van het Antwerpse Sint-Annastrand sleurde. Op 10 augustus 1996 werd het daar door twee spelende kinderen gevonden.

