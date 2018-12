Geen cash meer in parkeerautomaten vanaf april ADA

30 december 2018

Vanaf april volgend jaar zal het niet meer mogelijk zijn om met cash geld een parkeerticket te kopen in Antwerpen. In het voorjaar van 2019 worden alle huidige toestellen stelselmatig vervangen door nieuwe cashloze exemplaren. Ook het aantal parkeerautomaten zal drastisch dalen. Er komt namelijk maar één exemplaar voor elke drie automaten die weggehaald worden. De reden daarvoor is dat steeds meer mensen gebruik maken van een mobiele app om hun parkeerticket te kopen. Bovendien zouden cashautomaten veiligheidsrisico’s inhouden als diefstal.