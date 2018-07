Geen bouwverlof aan de Leien 11 juli 2018

Het zijn zotten die werken, zeggen ze al wel eens. En dat geldt vandaag de dag ook voor de arbeiders van Noorderlijn. Het is de laatste dagen erg zomers én het is bouwverlof maar dat houdt ongeveer de helft van de werkmannen niet tegen. Op de hele werf van Noorderlijn wordt er ondertussen stevig verder gewerkt om vooral geen verdere vertraging op te lopen. Het luchtbeeld toont hoe arbeiders bezig zijn met het vrijmaken van de historische en goedbewaarde Kipdorpbrug. Via een speciale trambrug zal de tram over de archeologische site rijden, en ook vanuit de autotunnel, die onder de brug zal liggen, zullen delen zichtbaar zijn. (NBA)