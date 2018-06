Geen belastingsboetes meer voor handelaars aan werven 20 juni 2018

Ondernemers die hinder ondervinden van werken die langer dan een jaar duren, kunnen vanaf nu fiscale steunmaatregelen aanvragen bij de federale overheidsdienst Financiën. Wie moeite heeft bij het betalen van zijn bedrijfsvoorheffing, btw, personen- of vennootschapsbelasting kan rekenen op drie steunmaatregelen. Het gaat om een afbetalingsplan, de vrijstelling van nalatigheidsintresten en de kwijtschelding van boetes bij niet-betaling.





De stad voegt daar nog extra steunmaatregelen aan toe voor getroffen handelaars en horecazaken. Zo komt er een halvering van de terrasbelasting voor de aanslagjaren 2017, 2018 en 2019 voor horecazaken die, ondanks werken in hun straat, toch een terras willen zetten. Horeca-uitbaters die door werken geen terras kunnen zetten, moesten al geen terrastaks meer betalen.





Handelaarsverenigingen die met een actie hun winkelstraat of -buurt positief onder de aandacht willen brengen, kunnen via het ondernemingsloket van de stad een toelage van 15.000 euro krijgen. Vroeger was dit 5000 euro.





"Dankzij de bijkomende steun van minister Van Overtveldt, de halvering van de terrastaks en het opvoeren van de promotietoelage zullen handelaren en horecazaken tegelijkertijd ook iets meer ademruimte krijgen", zegt Koen Kennis, schepen voor Middenstand. (DILA)