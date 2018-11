Geen ‘aardbevingen’ meer op ‘t Zuid: heiwerken aan kaai zijn afgerond NBA

08 november 2018

12u09 0

De heiwerken aan de Ledeganckkaai op het Zuid zijn afgerond. De afgelopen maanden leek het soms wel of er regelmatig een aardbeving plaatsvond in bepaalde delen van de stad. Van Linkeroever tot diep in Borgerhout konden Antwerpenaren de heiwerken horen. Dat zou nu voorbij moeten zijn. De heiwerken maken onderdeel uit van de vernieuwing van de kaaien. De stalen balken werden tot 20 meter diep in de Scheldebodem geklopt. Ze vormen het stalen geraamte van de nieuwe kaaimuur. Nu worden de bouwputten achter de nieuwe stukken muur laag per laag opgevuld. Tot slot krijgt de kaaimuur zijn karakteristieke bekleding terug, met authentieke bouwelementen zoals de bolders en de blauwe steen, die voor de afbraak zorgvuldig werden weggenomen.