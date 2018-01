Gedenkmuur verongelukte directeur Beerschot beklad 02u59 0 Foto Philippe Truyts De letters zijn redelijk vaag. PCL verwijst naar supportersvereniging Pallieter Casuals Lier, maar die ontkent elke betrokkenheid. Onder PCL staat dan weer duidelijk 'Lierse'. Antwerpen "Beneden alle peil. Een bewuste daad van provocatie." Zo reageert het bestuur van Beerschot Wilrijk op de daad van een of meer voetbalfans die het nodig vonden om de gedenkmuur voor Marc Steenackers te bekladden met 'PCL Lierse'. Steenackers was algemeen directeur van de club en kwam in maart vorig jaar om het leven bij een verkeersongeval. 'PCL' staat voor supportersvereniging Pallieter Casuals Lier.

Wie het heeft gedaan, daar heeft het clubbestuur van Beerschot Wilrijk geen idee van. De 'tag' in het Olympisch stadion verwijst naar een fanclub van Lierse, maar die zegt van niets te weten. "Omdat we nooit met 'Lierse' ondertekenen."





Beerschot Wilrijk-voorzitter Eric Roef: "We gaan het laten overschilderen. Een poging om de letters maandagmorgen weg te schuren, draaide op niets uit. Of we reageren? We gaan onze energie in positieve zaken steken."





Aan ATV verklaarde bestuurslid Walter Damen dat de tag 'een dieptepunt van laagheid' is. "Ik vraag de supporters om hier niet op te reageren, zodat ze tonen dat ze veel meer klasse en stijl hebben dan de daders."





De spanning tussen Beerschot Wilrijk en Lierse SK is te snijden na de rellen op het Lisp, tien dagen geleden. (PHT)