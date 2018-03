Gedaan met slippertjes op Parkbrug 14 maart 2018

02u37 0 Antwerpen De parkbrug, die Park Spoor Noord verbindt met het Eilandje, krijgt een nieuw wegdek. Door het veelvuldig gebruik was de antisliplaag zo goed als verdwenen.

De komende twee tot drie weken zal dat euvel weggewerkt worden door een nieuwe korrellaag aan te brengen. "Enige nadeel is dat die werken niet uitgevoerd kunnen worden bij regenweer. De exacte einddatum van de werken kunnen we dus moeilijk voorspellen", vertelt Ysra Vermaut van AG Vespa.





Daarnaast wordt ook het probleem van de stalen goot aangepakt die zich in het midden van de brug bevindt.





Stalen goot

Sinds de oplevering van de Parkbrug zorgde de stalen gleuf bij regenweer wel eens voor slippartijen. Vooral de schuine rand zorgde ervoor dat fietsers uitgleden en voetgangers zich misstapten. "We zijn ons bewust van dat probleem en hebben zo snel mogelijk gezocht naar een oplossing. We kunnen die goot niet wegnemen omdat die verantwoordelijk is voor het afvloeien van het regenwater. Daarom gaan we die goot nu opruwen zodat we slippertjes in de toekomst hopen te vermijden", aldus Ysra.





Tegelijk zal de brug grondig geïnspecteerd worden op andere kwaaltjes zodat die ook meteen aangepakt kunnen worden. Tijdens de werken zal er slechts één rijrichting toegankelijk zijn. Aan fietsers wordt gevraagd om tijdens de werken af te stappen van de fiets. (ADA)