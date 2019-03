Gedaan met aanschuiven: vanaf vandaag digitale aanmelding in alle 67 Antwerpse secundaire scholen philippe truyts

15 maart 2019

11u42 0 Antwerpen Voor alle 67 Antwerpse middelbare scholen is vandaag de aanmeldperiode voor het schooljaar 2019-2020 gestart. Dat is een primeur: nooit eerder wilden alle scholen mee in het systeem stappen. Het lokaal overlegplatform (LOP) van het secundair onderwijs gaat ervan uit dat er een minder grote carrousel van schoolveranderingen zal zijn.

Vorig jaar kende het systeem nog kinderziekten. Slechts een deel van de middelbare scholen deed mee. Heel wat ouders meldden hun kinderen ook aan in niet-deelnemende scholen. Resultaat: dubbele inschrijvingen en een schijnbaar plaatstekort. “Ouders hoeven nu niet meer te gaan aanschuiven. ‘Meld Je Aan’ is een eerlijke en heldere manier om de vrije plaatsen te verdelen. Het systeem houdt ook rekening met de voorkeur van de ouders. Ze kunnen verschillende scholen opgeven. Een kind kan nooit een school toegewezen krijgen waarvoor niet is gekozen.”

De voorbije weken waren er al de aanmeldingen voor kinderen met een broer en/of zus of in dezelfde school. Ook kinderen van personeelsleden van scholen kregen voorrang.

De huidige aanmeldperiode loopt tot 5 april. Inschrijven in de toegewezen school kan van 10 mei tot 4 juni.

Info

Alle info: meldjeaansecundair.antwerpen.be. Voor het buitengewoon secundair onderwijs hanteren de scholen nog wel aparte aanmeld- en inschrijvingssystemen.