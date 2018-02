Gecontroleerde explosie Antwerp Tower 28 februari 2018

03u00 0

Vandaag rond 10.30 uur zal de aannemer van de Antwerp Tower in vier verdiepingen onder de grond springladingen laten ontploffen om de vloerplaat open te breken. Er is geen gevaar voor de omgeving, maar passanten of omwonenden kunnen mogelijk geluid en trillingen waarnemen. Volgende week volgt nog een tweede afbraak met explosies. De explosies gebeuren centraal op de werf, onder het gebouw. Ze zijn dus niet zichtbaar van buitenaf. De aannemer volgt de geijkte procedures zodat alles in veilige omstandigheden en met zo weinig mogelijk hinder voor omwonenden en passanten gebeurt. Er worden ook geen straten in de omgeving afgesloten. Op maandag 29 januari voerde de aannemer al een proefexplosie uit die zonder problemen verliep. (ADA)