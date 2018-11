Gebroken pols en toch wereldkampioen breakdance Philippe Truyts

18 november 2018

14u46 0 Antwerpen De Battle Droids uit Merksem zijn net als in 2016 wereldkampioen Breakdance bij de jeugd (-16) geworden. In het Franse Montpellier waren ze in de finale sterker dan Rusland. “Nochtans moest één van onze zes dansers aantreden met een gebroken pols”, zegt trotse coach Sam Revell. “Maar net dan moet je creatiever omgaan met je ‘moves’ en dat is een voordeel.”

De Belgische jeugd geniet wereldwijde faam in het breakdancen, een atletisch veeleisende vorm van ‘street dance’ die in de jaren 70 in de Verenigde Staten ontstond. De Battle Droids Kids hadden volgens hun coach wat recht te zetten na een minder jaar 2017. Toen geraakten ze niet door de selectie. Zes jongens haalden het team dat gemiddeld 14 jaar oud is: Desman De Best, Maren Vanwesenbeeck (die zijn pols had gebroken), Anthony Delfosse, Cis Backeljau, Pieter De Pagie en Kyle Joosten.

“Allemaal gasten van wereldniveau”, zegt Sam Revell. “Ik heb zelf jarenlang met Team Shmetta successen geboekt en die kennis probeer ik over te dragen. De lat ligt hoog bij ons, qua techniek en discipline. De meeste kinderen beginnen ermee rond hun achtste. Hun ouders offeren er vaak veel voor op, want je moet heel wat reizen. De opvolging staat al klaar. Ook bij de volwassenen zullen we prijzen pakken.”