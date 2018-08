Gebroken man bedreigt ex met zelfgemaakte boksbeugel 10 augustus 2018

Een 56-jarige Portugees José A.S.S., die in Antwerpen woont, riskeert 20 maanden cel voor het stalken, bedreigen en opsluiten van zijn ex. De man intimideerde de vrouw ook op straat met een zelfgemaakte boksbeugel en een mes.





De beklaagde kon niet verkroppen dat zijn relatie beëindigd was. Begin februari bezocht hij zijn ex vier keer in de winkel waar ze werkte. Daarna ging hij haar ook thuis opzoeken.





Op 28 februari 2018 vernielde José A.S.S. haar voordeur. Wat later drong hij het appartement van de vrouw binnen en nam hij een tv en een laptop mee. Op de laptop maakte hij op naam van zijn ex een profiel aan op een datingsite en plaatste er foto's op van toen de twee nog een relatie hadden.





Het stalken ging daarna gewoon verder. Eind april hield hij de vrouw tegen op straat en bedreigde haar met een mes en een zelfgemaakte boksbeugel. Op 2 mei escaleerde de situatie volledig. José A.S.S. sloot zijn ex bij hem thuis op, nadat die was langsgekomen om over het valse datingprofiel te praten. De vrouw kreeg klappen en werd bedreigd met een steakmes.





Vonnis op 14 augustus. (BJS)