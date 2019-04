Gebouwen UA isoleren kost 20 miljoen euro (en dat geld is er niet) ADA

10 april 2019

16u35 2 Antwerpen 20 miljoen euro, dat is het geld dat de Universiteit Antwerpen naar eigen zeggen nodig heeft om haar gebouwen te upgraden naar de hedendaagse strenge isolatienormen. Geld dat van Vlaanderen moet komen maar dat er momenteel niet is. Jaarlijks krijgen de vijf Vlaamse universiteiten ‘slechts’ 31 miljoen euro.

De Universiteit Antwerpen vraagt extra middelen aan de Vlaamse regering om hun gebouwen naar hedendaagse normen te kunnen isoleren. Jaarlijks krijgen de vijf Vlaamse universiteiten 31 miljoen euro maar dat zou om goed te zijn opgetrokken moeten worden naar minstens 110 miljoen euro vinden de rectoren.

Sommige gebouwen van de universiteit van Antwerpen dateren van de jaren 1960 en 1970 en zijn niet conform de strenge milieunormen die vandaag gelden op vlak van isolatie. Vooral de gebouwen op campus Drie Eiken kunnen daarom een upgrade gebruiken. Vaak hebben de gebouwen er enkelglas en zijn ze niet of nauwelijks geïsoleerd waardoor heel wat warmte verloren gaat. Om die aanpassingen te verwezenlijken kijkt de UA richting de Vlaamse regering. Jaarlijks geeft die 31 miljoen aan de vijf Vlaamse universiteiten. Een subsidie die volgens de rectoren allerminst volstaat. Met die investeringsenveloppe van 31 miljoen euro moeten de universiteiten alles doen: van nieuwe gebouwen zetten tot de huidige auditoria en labo’s onderhouden. Alleen de UA raamt de isolatiekosten al op zo een 20 miljoen euro.

De rectoren vinden dat er dringend een inhaalbeweging nodig is “omdat er in de jaren 80 en 90 jarenlang te weinig werd geïnvesteerd in het hoger onderwijs.” Dat het om veel geld gaat, beseffen ze bij de Vlaamse universiteiten maar zij menen dat “voor elke euro die in het hoger onderwijs wordt geïnvesteerd, verdient de maatschappij er zes terug.”