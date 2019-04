Gearresteerde dief komt ook in aanmerking voor overval op 81-jarige Sander Bral

10 april 2019

Twee medewerkers van een zaak in de Van Wesenbekestraat in Antwerpen-Noord werden dinsdagmiddag slachtoffer van een 38-jarige dief. De twee slachtoffers waren in een aparte ruimte van hun zaak toen de verdachte binnenkwam en geld uit een handtas nam die aan de balie stond. Toen de slachtoffers de man wilden tegenhouden, duwde deze hen uit de weg en zette hij het op een lopen.

Verschillende omstaanders konden de dief tegenhouden in de Van Schoonhovenstraat tot de aankomst van de politie. De man werd gearresteerd en na onderzoek bleek hij ook in aanmerking te komen voor een overval in een serviceflat in de Hollandstraat. Daar had een 81-jarige bewoner de deur opengelaten in afwachting van een verzorger. De overvaller maakte hiervan gebruik om het appartement te betreden.

Toen het slachtoffer de politie wilde bellen werd zijn gsm afgenomen en maakte de verdachte zich uit de voeten. Hij was duidelijk te zien op de camerabeelden van de serviceflats. De verdachte werd opgesloten en zal worden voorgeleid bij de onderzoeksrechter.