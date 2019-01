Gauwdieven op concert Dimitri Vegas en Like Mike in Sportpaleis krijgen tot 2 jaar cel

02 januari 2019

De Antwerpse rechtbank heeft twee Italianen schuldig bevonden aan gauwdiefstallen tijdens optredens van Dimitri Vegas en Like Mike eind 2016 in het Sportpaleis. De 24-jarige Federico C. kreeg twee jaar met uitstel en zijn kompaan Youssef B., die verstek liet gaan, twee jaar effectief. De twee zouden destijds speciaal vanuit Turijn naar Antwerpen zijn gekomen om diefstallen te plegen. Voor een poging tot diefstal op het concert van 16 december werden de twee vrijgesproken.

De 19-jarige Dylan M. uit het Nederlandse Goes was een van de slachtoffers. De halsketting van zijn overleden vader werd brutaal van zijn nek getrokken door opdringerige daders. Dat gebeurde op het concert van 17 december 2016. Vlak voor de diefstal waren vier jongeren dicht bij hem komen staan. De man lichtte de security in en duidde Federico C. (24) als één van die jongeren aan.

Pepperspray

De Italiaan werd naar buiten begeleid en overgedragen aan de politie. Hij had drie gestolen halskettingen op zak, waaronder die van de Nederlander. Het slachtoffer herkende uit het groepje ook Youssef B. als de man die zijn ketting had afgetrokken.

Er werden nog meer diefstallen gepleegd tijdens de concerten. Ook op 16 december 2016 liepen er verschillende meldingen binnen. Dieven hadden toen op het middenplein pepperspray in het rond gespoten en van de chaos gebruik gemaakt om gsm’s en halskettingen te stelen. Twee verdachten die toen van diefstal beschuldigd werden, zijn intussen buiten vervolging gesteld.