Gauwdieven Centraal Station krijgen 40 maanden 13 juli 2018

Zeven Algerijnse gauwdieven die 18 reizigers beroofden in het Centraal Station, hebben straffen tot 40 maanden gekregen. De meeste bendeleden waren in juni al veroordeeld voor een eerste reeks van 25 gauwdiefstallen. Toen kregen ze een voorwaardelijke straf.





De illegale Algerijnen kwamen aan de kost door het Centraal Station en de perrons van de internationale treinen af te schuimen op zoek naar valiezen, computertassen of rugzakken.





De rechters oordeelden dat 18 van de 19 diefstallen bewezen waren. Zij zagen een 'eenheid van opzet' met de 25 diefstallen waarvoor de bendeleden in juni waren veroordeeld.





De rechters: "Toch vinden wij een bijkomende straf nodig, gezien de ernst en de omvang van de feiten."





Zeven van de acht verdachten krijgen extra gevangenisstraffen van 24 tot 40 maanden. Eén verdachte kreeg een voorwaardelijke celstraf van twee jaar. (PLA)