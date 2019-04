Gauwdievegge (27) die sinds haar 14de steelt en al in half Europa werd veroordeeld, riskeert 2 jaar cel voor diefstal op Meir

BJS

10 april 2019

16u42 6 Antwerpen De Antwerpse procureur heeft twee jaar cel geëist tegen een hardleerse gauwdievegge. De 27-jarige Bulgaarse ging uiterst professioneel te werk. Zo veranderde ze haar voorkomen en maakte de naden in haar jas los om in de voering geld te kunnen verstoppen.

De politie werd op 26 februari 2019 naar de Primark op de Meir geroepen omdat een klant een lege portefeuille op de grond had gevonden. Al snel kregen de politiemensen Elena K. in de gaten omdat ze erg geïnteresseerd naar andere klanten loerde. Ze volgden K., die met een goed gevulde winkeltas rondliep, discreet naar een naburige kledingwinkel op de Meir. Daar zag de politie hoe K. de rugzak van een klant openmaakte en er een portefeuille uit stal.

K. werd daarop opgepakt en gefouilleerd. Meteen werd het de politie duidelijk dat ze een uiterst professionele gauwdief te stekken hadden. “De dievegge had 260 euro in haar onderbroek verstopt”, vertelde de procureur. “In de winkeltas, die ze bij zich droeg, zat geen koopwaar, maar krantenpapier en een sjaal. En in de jas van K. waren de naden losgemaakt zodat in de voering gemakkelijk geld verstopt konden worden.”

Door verder onderzoek kon K. nog gelinkt worden aan een diefstal op 26 januari 2019 en een poging tot diefstal op 15 februari 2019. Bij een van deze feiten was op camerabeelden te zien hoe K. na het plegen van een diefstal haar voorkomen veranderen. Ze wierp in de winkel haar hoofddoek af en deed oorringen in.

K. is allesbehalve aan haar proefstuk toe. De procureur: “Al sinds haar 14 jaar pleegt ze gauwdiefstallen over heel Europa. Ze liep al veroordelingen op in Nederland, Duitsland, Spanje, Oostenrijk, Tsjechië, Hongarije, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk.”

Vonnis op 24 april.