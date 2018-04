Gauwdief steelt horloge bij handdruk 16 april 2018

Het team gauwdiefstallen van de lokale recherche heeft dit weekend een 23-jarige man opgepakt die voor vijf gauwdiefstallen in aanmerking komt. Iets voor één uur 's middags kregen de speurders de man in beeld op de Franklin Rooseveltplaats. De verdachte vroeg het slachtoffer van 21 jaar om een vuurtje, schudde de man uit dankbaarheid de hand en trachtte het uurwerk van de man te stelen. Hoewel de verdachte verschillende pogingen ondernam om iets te ontvreemden, slaagde hij er niet in. De speurders konden hem arresteren. De verdachte was nog in het bezit van een gsm die geseind stond. Verder onderzoek kon de arrestant ook nog aan onder meer twee andere horlogediefstallen koppelen. Alles bij mekaar zal de man zich voor 5 feiten bij de onderzoeksrechter moeten verantwoorden. (PLA)