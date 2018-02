Gauwdief opgepakt 12 februari 2018

De politie heeft zaterdagnacht een gauwdief op heterdaad betrapt. De dief had een gouden ketting gestolen van een andere man en zette het op een lopen. Het snelleresponsteam van de politie kon dankij de aanwijzingen van de cameraoperators in de diamantwijk de verdachte aantreffen in de Lange Herentalsestraat. In de Hoveniersstraat konden ze de dader uiteindelijk overmeesteren. De verdachte is gekend voor drugsfeiten en diefstallen. (VTT)