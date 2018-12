Gaston is de ‘snelste’ Antwerpse kerstbaby philippe truyts

25 december 2018

16u08 0 Antwerpen Hij was uitgerekend voor… Nieuwjaarsdag, maar kwam uiteindelijk al op kerstdag ter wereld: Gaston – 3,2 kilogram zwaar en 50 centimeter lang – is het eerste kindje van Anke Krols (35) en Stijn Smets (38). Het gelukkige koppel woont in Borgerhout, al is Stijn wel afkomstig van Diest (Vlaams-Brabant).

Anke en Stijn, allebei leerkracht van beroep, hadden met kerstavond de familie uitgenodigd. “Rond negen uur was Anke het dessert nog aan het maken”, vertelt haar man. Er leek weinig aan de hand. Een uur later werd duidelijk dat een bevalling er sneller dan gedacht kon komen. Anke: “Iets na elf uur ben ik aangekomen in het ziekenhuis. En dan is het heel vlot gegaan.” Volgens het ziekenhuis wees de klok 1.08 uur aan. Vroeg genoeg om alle andere kerstbaby’s in de Antwerpse ziekenhuizen vóór te zijn. Alleen al in Sint-Augustinus – veruit de populairste kraamkliniek van de hele regio – werden voor de middag vijf baby’s geboren.

Aan helpende handen in de familie zal er geen gebrek zijn. Vier generaties – tot en met de opa van Anke – kwamen dinsdag op bezoek.