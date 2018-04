Gasstraat in 2020 op de schop 12 april 2018

De Gasstraat in Antwerpen-Noord is aan vernieuwing toe. In het stuk tussen de Korte Zavelstraat en de Van Kerkhovenstraat moet de riolering vernieuwd worden. Het district wil ook een veiligere straat maken met ruimte voor vergroening. De uitvoering van de heraanleg van de Gasstraat is gepland in 2020. In totaal zullen de werken een 11-tal maanden in beslag nemen. De werken zullen gefaseerd verlopen. (BJS)