Gaslek naast ingestorte gebouwen Paardenmarkt 07 juni 2018

De brandweer snelde zich gisterochtend naar de Stijfselrui in Antwerpen omdat er een gaslek zou zijn. Het adres waar het lek gesignaleerd werd, ligt vlak achter de gebouwen op de Paardenmarkt die op 15 januari instortten na een vermoedelijke gasexplosie. Deze keer bleek de situatie veilig. "Bij werken was een lagedrukleiding geraakt", weet brandweerwoordvoerder Kristof Geens. "Netbeheerder Eandis kon de situatie veilig oplossen waardoor een evacuatie niet nodig was." (BSB)