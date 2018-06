Gangsters plegen zeven overvallen in twee maanden 21 juni 2018

02u34 0 Antwerpen Overvallers Jerry B. (37) en zijn kompaan Amanca F. (33) zijn veroordeeld tot zes en vier jaar cel voor zeven gewapende overvallen op supermarkten en restaurants in Antwerpen en omgeving. De overvallen werden in amper twee maanden tijd gepleegd.

De eerste overval gebeurde op 4 februari 2016, op het postkantoor aan de Dascottelei in Deurne. Jerry B. deed zich eerst voor als klant, maar sprong dan met een vuurwapen over een onbemand loket. De bedienden moesten het geld uit de kassa's in een plastic zak stoppen, waarna hij wegvluchtte.





Twee dagen later was het Lukoil-tankstation in Kontich aan de beurt. Amanca F. ging eerst op verkenning, waarna Jerry B. toesloeg. Ook bij deze overval moest de kassierster het geld in een plastic zak steken.Er volgden nog gelijkaardige overvallen op de Carrefour Market aan de Kioskplaats in Hoboken (10 februari), de drive-in van een Quick-restaurant in Wijnegem (17 februari), de Delhaize-supermarkt aan de Boomsesteenweg in Wilrijk (20 februari) en het Colmar-restaurant in Aartselaar (31 maart). Bij die laatste overval loste Jerry B. een schot met zijn alarmpistool.





Hij probeerde op 27 maart 2016 ook een Quick-restaurant in Antwerpen te overvallen, maar toen de kassa niet openging, moest hij met lege handen vertrekken. De totale buit van de overvallen bedroeg bijna 9.600 euro.





(PLA)