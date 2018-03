Gangster (23) in cel voor dodelijke carjacking VERDACHTE EERDER VEROORDEELD VOOR GEWAPENDE OVERVAL PATRICK LEFELON

02u41 0 Antwerpen De 23-jarige Jurgen B. uit Antwerpen wordt verdacht van de dodelijke carjacking in Hoevenen. Het slachtoffer Raymond Vantournhout (75) is afgelopen zaterdag begraven. De man werd het hoofd ingeslagen toen hij probeerde zijn 16 jaar oude Passat te verkopen. De overvaller ging er met de auto vandoor.

Jurgen B. werd vorige week woensdag al gearresteerd en door de onderzoeksrechter aangehouden. Vandaag verschijnt de 23-jarige B. voor de raadkamer die zijn opsluiting met een maand kan verlengen. Het Antwerpse parket bevestigde gisteren zijn aanhouding, maar wacht tot na de beslissing van de raadkamer om meer commentaar te geven. Hoe Raymond Vantournhout op vrijdagavond 10 februari in contact kwam met B. is nog niet duidelijk.





Zware klappen

Vermoedelijk was de verdachte geïnteresseerd in de oude Volkswagen Passat van Raymond. De man had een nieuwe wagen gekocht en wilde zijn Passat van de hand doen. Die avond rond 23.30 uur hoorden buurtbewoners van de Populierenlaan in Hoevenen buiten kabaal. Zij vonden hun buurman zwaar toegetakeld terug vlak naast zijn garagebox.





De man had klappen op zijn hoofd gekregen, zijn borstbeen was gebroken en had schaafwonden op zijn rug. De dader had Raymond neergeslagen en hem dan in de bosjes gesleept. De 16 jaar oude donkergroene Volkswagen Passat was verdwenen. De politie heeft de auto ondertussen teruggevonden. Raymond onderging met spoed een hersenoperatie in Klina Brasschaat. De familie hoopte dat de snelle medische tussenkomst de redding kon betekenen, maar dat draaide helaas anders uit. Zondag 25 februari overleed hij in het ziekenhuis .





De uitvaart afgelopen zaterdag trok veel volk. Voor inwoners van Hoevenen is het onbegrijpelijk dat een rustige buurtbewoner als Raymond het slachtoffer werd van zo'n brutale overvaller.





Overval op zonnecenter

De verdachte die nu is opgepakt, is niet de eerste de beste. Het gaat om Jurgen B., een man met een stevig strafblad. Zijn zwaarste feit pleegde hij op de Antwerpse Linkeroever in 2013 waar hij samen met een andere beruchte gangster Bilal El Khamilichi (22) het zonnecenter Limone in de Melis Stokelaan overviel.





De twee zetten toen een 7-jarig jongetje, dat zijn moeder vergezelde, het mes op de keel tot de uitbaatster de kassa leegmaakte. De twee werden door het hof van beroep in 2014 veroordeeld tot 40 maanden cel.





Medeverdachte Bilal El Khamilichi zit nog altijd in de cel, want hij werd in 2016 veroordeeld tot 10 jaar voor overvallen op supermarkten. Gisteren kreeg El Khamilichi nog eens 40 maanden extra voor een autodiefstal en een inbraak.





El Khamilichi krijgt in de gevangenis van de Begijnenstraat het gezelschap van zijn gewezen spitsbroeder Jurgen B. Voor de carjacking met dodelijke afloop riskeert deze laatste tot 10 jaar celstraf.