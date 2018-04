Galgenweel wordt mekka voor waterratten WAKEBOARDPARCOURS VAN 420 METER OPENT OP 28 APRIL DIETER LIZEN

19 april 2018

02u50 0 Antwerpen De zomer lijkt al begonnen, zeker aan het Galgenweel. Fervente watersporters Jef Van Heurck en Roy Zoon testen er momenteel een 420 meter lang wakeboardparcours, dat op 28 april opent. Een drijvend houten clubhuis en de zomerbar Regatta Beach maken binnenkort het plaatje compleet.

Met een staalblauwe hemel en temperaturen tot 26 graden konden en Jef Van Heurck en Roy Zoon van de firma Eaglefish uit Aartselaar zich geen beter weer wensen om hun nieuwe wakeboardinstallatie op het Galgenweel te testen. Voor wie de sport niet kent: bij wakeboarden sta je op een brede plank en word je aan een kabel door een boot over het water voort getrokken. Onderweg gebruik je de golf van de boot om spectaculaire sprongen te maken. Steeds vaker wordt de boot echter vervangen door een kabel en de golf door vaste obstakels.





In 2015 zetten Jef en Roy al een eerste kabel van 168 meter tussen twee punten langs het Kaypad aan de voormalige Bar Left . Die installatie verhuisde ondertussen naar het Damslootmeer in Destelbergen en wordt nu vervangen door een gloednieuw parcours van 420 meter lang, dat opent op 28 april.





"We nodigen nu al enkele clubs en de voormalig Belgisch wakeboardkampioen uit om alles te testen", zegt Van Heurck. "Zo kunnen we nog bijsturen waar nodig."





Vijf tegelijk

"Het voordeel van de nieuwe installatie is dat ze helemaal rond de vijver gaat. Aan de vorige kabel kon maar één wakeboarder per keer, nu kan dat met 5 tegelijkertijd. Een monitor regelt de snelheid, tot maximaal 32 kilometer per uur, zodat zowel beginners als professionals aan hun trekken komen. Nog een voordeel is dat we nu liefst 8 obstakels zoals kickers en een funbox in het water konden leggen."





Aan de nieuwe kabel werd ook een steiger en de Regatta Club gebouwd, een drijvend clubhuis-brasserie met 60 plaatsen op het terras. Waterwegen en Zeekanalen verleende voor het geheel een concessie van 25 jaar.





Ridvan Cap, die met Hove Central en café Barbossa al twee succesvolle horecazaken runt, zal de Regatta Club gaan uitbaten. Deze zomer opent hij op de oever ook een tijdelijke strandbar in containers: Regatta Beach. "Daar kan je met uitzicht op het water en je tenen in het zand genieten van een gezonde lunch uit de wereldkeuken: van hummus over slaatjes tot pizza", zegt Ridvan.





20 euro per uur

"We plannen ook wekelijkse sportactiviteiten zoals beachvolley, petanque en yogasessies. Zelfs een klein jazzfestival en zondagmatinees voor de kinderen zitten in de pijplijn."





Wie de kabel zelf eens wil proberen, kan best reserveren via de site van WakeUp Cable. Een uurtje wakeboarden met eigen board kan al vanaf 20 euro, reddingsvest en helm inbegrepen. Wie ook een board en wetsuit wil, betaalt 30 euro per uur.