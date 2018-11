Galerie De Zwarte Panter viert vijftigste verjaardag met tentoonstelling ADA

27 november 2018

15u01 0 Antwerpen Adriaan Raemdonck wordt vanaf 6 december gehuldigd in de historische Nottebohmzaal van de erfgoedbibliotheek met de tentoonstelling ‘Schilders & schrijvers: 50 jaar galerie De Zwarte Panter’. Raemdonck zal alle kunstboeken die hij de afgelopen vijftig jaar realiseerde tonen. De Zwarte Panter is de oudste kunstgalerij van Vlaanderen.

In 1970 startte Raemdonck met Herbert Binneweg, Roger Vandaele en Roger Van Akelijen een ets- en zeef­drukatelier. Kunstenaars als Fred Bervoets, Wilfried Pas, Jan Cox, en later Nick Andrews, Michel Buylen, Benjamin Demeyere en Tom Liekens gingen een co-creatie aan met schrijvers als Roger de Neef en Jeroen Olyslaegers. Deze samenwerkingen tussen kunstenaars en auteurs resulteerden in vaak verrassende bibliofiele edities waarin woord en beeld elkaar aanvulden. Ook dubbeltalenten als Hugo Claus, Paul de Vree, Pjeroo Roobjee, Marcel van Maele en Jan Vanriet werkten met Raemdonck samen.

Complementair verhaal

Gedurende vijf weken wordt een selectie van deze bibliofiele mappen en kunstenaarsboeken gepresenteerd. Het zijn stuk voor stuk edities waarin tekst naast beeld een complementair verhaal vertellen. Affiches van de galerie brengen de oude expo’s opnieuw tot leven.

Caroline Bastiaens, schepen voor cultuur van de stad Antwerpen, vertelt: “De bezoekers van de tentoonstelling worden ondergedompeld in de rijke geschiedenis van de galerie. Foto’s, artikels en andere documentatie schetsen de belangrijke rol van De Zwarte Panter in de Antwerpse en Belgische kunst­geschiedenis, evenals de intense en gevarieerde samenwerking met uitgevers.”

De tentoonstelling loopt van 6 december tot 13 januari van dinsdag tot en met zondag van 13 uur tot 17 uur.