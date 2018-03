Galeria Inno ontruimd na brandgeur 29 maart 2018

Even paniek gisterenmiddag wanneer de brandweer massaal ter plaatse kwam om kledingwinkel Galeria Inno op de Meir te ontruimen.





"Er werd een brand gemeld op de derde verdieping van het pand", verduidelijkt woordvoerder Kristof Geen van Brandweer Zone Antwerpen. "Toen onze ploegen arriveerden, bleek het om een technisch defect te gaan aan een elektrische transformator. Daardoor ontstond er een indringende brandgeur in het gebouw en werd de brandweer gealarmeerd. Het pand werd preventief ontruimd en er vielen geen gewonden. Maar het is wel goed dat er zo kordaat gereageerd werd."





Na enkele minuten had de brandweer de situatie al onder controle en werd de winkel terug geopend. Het ging om enkele tientallen geëvacueerde personen. (BSB)